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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

أسعار الخضروات اليوم،فيتو
أسعار الخضروات اليوم،فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 25 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 70 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 11 إلى 15 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 60 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 25 جنيها إلى 40 جنيهًا.

 

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