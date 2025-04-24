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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 6 أصناف وبشرى جديدة عن الليمون

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، انخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 70 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 11 إلى 15 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 60 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 25 جنيها إلى 40 جنيهًا.

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