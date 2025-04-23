الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض كبير في الليمون لأول مرة

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 16 جنيها، انخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيها إلى 11 جنيها، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 6 إلى 12 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 22 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 15 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 17 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 25 جنيها إلى 40 جنيهًا.

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