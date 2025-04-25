السيطرة على حريق بمحل مشويات بقليوب (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية على حريق نشب بمحل مشويات بقليوب.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أنه بسبب ماس كهربائى بلوحة الكهرباء. وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد أي اصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

حريق بمحل مشويات بقليوب

تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل مشويات بقليوب وجار تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

حريق بمحل مشويات بالقليوبية،صور

حريق بمحل مشويات بالقليوبية،صور

حريق بمحل مشويات بالقليوبية،صور

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