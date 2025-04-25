محسن صالح مهاجما كولر: أول مرة أشوف الأهلي بالحالة دي (فيديو)

وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، انتقادات لاذعة للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخلال ظهوره على قناة الأهلي، قال محسن صالح: اللي حصل النهارده ملوش تفسير غير إن كولر خاف، ومكنش ينفع الأهلي يظهر بالشكل ده، كان ممكن يفرض سيطرته أكتر من كده.

وأضاف: دي أول مرة أشوف الأهلي بالحالة دي، خاصة في الشوط الثاني، وأول مرة أشوف مدرب يقود الأهلي بالخوف ده، كولر هو السبب في النتيجة دي.

وتابع: لم أرَ مدربًا يقود الأهلي بهذا القدر من غياب التفكير، وأنت لديك جمهورك في الاستاد، فما سبب هذا التراجع غير المبرر حتى تلقيت الهدف؟".

وواصل:كيف لفريق الأهلي أن ينكمش طوال الشوط الثاني دون أن يقع في خطأ؟ لا بد أن يحدث خطأ وسط هذا الزحام، وفي كرة القدم عندما تتراجع وتخلق ازدحامًا، فلن يمنع هذا الازدحام الهدف أبدًا؛ إن لم يكن من قدم المنافس، فسيكون من قدمك، أو رأسك، أو صدرك، أو بأي جزء من جسدك".

واستكمل: ماذا كنت تنتظر؟، الدعاء؟ وهل وحده يكفي، لا بد أن يكون لك أدوار حقيقية في الملعب، كل ذلك لم يحدث، ولكن أدى في النهاية إلى الهدف القاتل الذي لم يتمكن الأهلي من النهوض بعده".

وزاد: " أفشة غاب فترة طويلة عن المشاركة، فماذا ننتظر منه عندما يعود؟ وهل سيكون ساحرًا يأخذ الكرة ويرقص بها ويسجل هدفًا؟ لن يستطيع، لأنه يفتقد للياقة البدنية".

واختتم: "نفس الأمر ينطبق على حسين الشحات، الذي أصبح فجأة بعيدًا عن التشكيل الأساسي وخرج من مستواه المعهود، وأما بن شرقي، فهو اللاعب الذي جاء وشعر الجميع أنه سيكون هداف الفريق ونجمه، لكنه فجأة وجد نفسه خارج التشكيل أو يشارك في أوقات لا تتيح له الإبداع أو إظهار كامل إمكاناته، وحتى تعبيرات وجهه تبدو حزينة، ويظهر عليه فقدان الشغف، لأنه يشعر بشيء ما، المدرب لم يمنحه الفرصة في التوقيت المناسب.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اصطحاب لاعبي الفريق إلى ملعب التتش، عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر كولر عدم ذهاب اللاعبين إلى منازلهم كعقاب لهم والتوجه بحافلة الفريق لملعب التتش.

وشهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك اجتماعا عاجلا سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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