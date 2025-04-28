الإثنين 28 أبريل 2025
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عقارات

حالات إلغاء تخصيص شقق سكن مصر بالطرح الجديد

شقق الإسكان
شقق الإسكان

كشفت وزارة الإسكان عن استمرار التقديم والحجز لشقق  مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للشقق بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتضم المرحلة الأولى ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

والتقديم والحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان إلكترونيا.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص للشقق كالتالي:

(١) الشروط البنائية

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة.

      

حالات إلغاء التخصيص شقق الاسكان

في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. 

-بناء على طلب المخصص له الوحدة.

-عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

 

-عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

 

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

 

 تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

 

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

كما حددت الوزارة طرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø      التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والاسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS. 

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

 على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: 

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

حددت  وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة جدية الحجز لشقق الطرح الجديد لمشروعات الاسكان المتوسط والتي تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

 

جدية حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وعلى مستوى شقق مشروع ديارنا  والتي تطرحها بمدن (السادات – برج العرب – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا - طيبة الجديدة) تصل قيمة جدية الحجز لـ 201,000 جنيه (فقط مائتان وواحد ألف جنيهًا مصريًا لا غير) تسدد دفعة واحدة وغير مجزأة ويتمثل المبلغ في 200,000 جنيه (مائتان ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد ـ ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه).

 

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التعمير والاسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاسكان المتوسط الإسكان الاسكان والمرافق
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