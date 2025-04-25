بعد توديع دوري الأبطال، كولر يفرض على الأهلي الموسم الصفري العاشر بتاريخه

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدوري نصف النهائي، بعد تعادله على ملعبه ووسط جماهيره أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، ليتأهل الأخير للدور النهائي، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف على ملعب المنافس بهدفين، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

صدمة كبيرة لجماهير الأهلي

خروج الأهلي من دوري أبطال افريقيا من الدور نصف النهائي، شكل صدمة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء، خاصة أن الفريق قدم أداءً مقبولا في مباراة الذهاب على ملعب صن داونز وأمام جماهيره الغفيرة، وخرج بنتيجة جيدة في هذه الأدوار الإقصائية وهي التعادل السلبي مع فريق كبير يلعب كرة متطورة مثل صن داونز.

الأهلي وصن داونز

كولر يفرض الخسارة على الأهلي في دوري الأبطال

جماهير الأهلي احتشدت بأعداد كبيرة في ستاد القاهرة وملأت المدرجات عن أخرها، وتوقعت أن يقدم فريقها أدائًا كبيرا سعيا لحصد اللقب الثالث على التوالي في بطولته المفضلة دوري أبطال افريقيا، واللقب الثالث عشر في تاريخه، إلا أن السويسري مارسيل كولر فرض الخسارة على المارد الأحمر بإصراره على إجبار لاعبي الأحمر على الانكماش الدفاعي طوال فترات الشوط الثاني، ما أتاح للفريق الضيف إلى زيادة الضغط الهجومي على مرمى الشناوي، وما أسفر عن هدف لصن داونز من خطأ دفاعي كلف الأهلي توديع البطولة بعد أن كان على بعد خطوة واحدة من تحقيق انجاز تاريخي، خاصة أنه تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق طاهر محمد طاهر.

الأهلي يودع دوري أبطال افريقيا، فيتو

موسم صفري للأهلي

خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز، يمهد لخروج الأحمر من الموسم الحالي خالي الوفاض بدون تحقيق أي بطولات، خاصة أن فرصته في التتويج بلقب الدوري الممتاز تبدو شبه مستحيلة في ظل اتساع الفارق بينه وبين بيراميدز إلى 4 نقاط، فضلا عن خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده في نهاية الدوري عقوبة له بعد انسحبه أمم الزمالك في مبارة القمة 130

كما ودع الأهلي بطولة كأس رابطة الأندية من دور المجموعات، بعدما خاضها بلاعبي فريق الشباب ولم يحقق خلالها أي فوز، وكان الأهلي قد إعتذر هذا الموسم عن المشاركة في بطولة كأس مصر، والتالي سيودع الأهلي موسم 2024 - 2025 دون أي يحثث أي بطولات، وهو حدث نادر في تاريخ المارد الأحمر ومسيرته الكروية

9 مواسم صفرية في تاريخ الأهلي

وشهدت مسيرة النادي الأهلي الكروية 9 مواسم صفرية قبل الموسم الحالي، خاصة فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري من بداية موسم 1948 - 1949 حتى ألان، حيث تعثر الأحمر في بعض المواسم وخرج منها بدون أي ألقاب.

وجاءت المواسم الصفرية للنادى الاهلي على النحو التالي:

موسم ١٩٥٩/٦٠

موسم ١٩٦٢/٦٣

موسم ١٩٦٣/٦٤

موسم ١٩٦٤/٦٥

موسم ١٩٦٦/٦٧

موسم ١٩٧٢/٧٣

موسم ١٩٨٧/٨٨

موسم ٢٠٠١/٠٢

موسم ٢٠٢٠/٢١

إلى جانب الموسم الحالي 2024 - 2025، في ظل صعوبة حصده للقب الدوري الممتاز، الذي بات أقرب لفريق بيراميدز.

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