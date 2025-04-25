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رياضة

بيراميدز يتعادل مع أورلاندو سلبيا بعد مرور 20 دقيقة

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

بيراميدز ضد أورلاندو، يتعادل فريق بيراميدز مع نظيره أورلاندو، سلبيا بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

بيراميدز ضد أورلاندو 

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة أورلاندو في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى بيراميدز إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز على أورلاندو بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

وفي حال انتهاء مباراة بيراميدز وأورلاندو بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز


وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة


ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.
 

 

مباراة بيراميدز أمام أورلاندو 

ويرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.
ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

 

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