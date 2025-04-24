ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

كشف منسقو مباراتي الأهلي وصن داونز وبيراميدز وأورلاندو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أنه حال انتهاء أي لقاء بالتعادل السلبي سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشواط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

ولكن أي تعادل إيجابي سيكون في صالح فريقي جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء غد الجمعة بحسب التوقيت الجديد الذي سيتم تطبيقه الليلة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت الجديد الذي سيتم تطبيقه الليلة.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

كيف يتأهل الأهلي وبيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

يحتاج فريقا الأهلي وبيراميدز إلى الفوز على صن داونز وأورلاندو على الترتيب بأي نتيجة ليضمنا التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحبي بطاقة التأهل للنهائي.

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