دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يضرب جوانجو بثلاثية نظيفة في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي أمام جوانجو الكوري، بتقدم الأول بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

افتتح ثلاثية الهلال اللاعب سافيتش في الدقيقة 6، ثم أحرز ماركوس ليونارد الهدف الثاني في الدقيقة 25، ثم سالم الدوسري في الدقيقة 33

شوف الهدف مع التيفووووو اقوى اخراج هدف 🥶🥶🥶🥶🤯🤯🤯🤯🤯🤯😱😱😱#الهلال_غوانغجو

pic.twitter.com/rer3vFWrnS — نـهار (@FORMAqp) April 25, 2025

سيطر فريق الهلال السعودي على مجريات الشوط الأول من البداية للنهائية، وأهدر لاعبوه العديد من الفرصة السهلة، كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للزعيم، فيما تراجع الفريق الكوري لمنتصف ملعبه لمواجهة الطوفان الهجومي للفريق السعودي.

تشكيل الهلال السعودي أمام جوانجو الكوري

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة فريق جوانجو الكوري الجنوبي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودخل فريق الهلال السعودي مباراته أمام جوانجو الكوري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو



الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي



الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم



الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، ليوناردو

موعد مباراة الهلال ضد جوانجو والقنوات الناقلة

وانطلقت مباراة الهلال السعودي ضد جوانجو، على ملعب الجوهرة المسعة بمدينة جدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل مباراة الهلال السعودي أمام جوانجو الكوري الجنوبي، عبر قناة beIN AFC 1 ويعلق عليها حسن العيدروس، كما تنقل أيضا على شاشة SSC بتعليق فهد العتيبي.

طريق عبور الهلال وجوانجو لربع النهائي

الهلال السعودي تمكن من الوصول لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا بعدما اجتاز نظيره باختاكور الأوزبكي، بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما حجز جوانجو، مقعده في الدور ذاته بعد تخطي عقبة فيسيل كوبي الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيواجه الفائز من مباراة الأهلي السعودي وبوريرام يونايتد التايلاندي، في الدور نصف النهائي.

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