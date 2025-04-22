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رياضة

الهلال السعودي يريده، ريال مدريد يقرر التخلي عن نجمه

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يقترب نادي الهلال السعودي من تحقيق صفقة مدوية بضم أحد نجوم نادي ريال مدريد، بعد أن أبدى النادي الملكي استعداده للتخلي عن اللاعب.

الهلال السعودي يسعى لضم رودريجو من ريال مدريد 

في  فبراير الماضي نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما إلى ريال مدريد لضم البرازيلي رودريجو، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ النادي السعودي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية آنذاك أن العرض يتجاوز 100 مليون يورو، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 300 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب خيالي للاعب يقدر بـ140 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "آس" اليوم الثلاثاء، تقريرًا قالت فيه أن رودريجو أصبح خارج حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة بعد الأداء المخيب الذي قدمه خلال المواجهات الحاسمة، أبرزها مباراتا الذهاب والإياب ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا، والتي أنهت حلم الريال باللقب.

وعلى الرغم من ثقة أنشيلوتي السابقة بالبرازيلي، إلا أن مستواه المتراجع منذ بداية عام 2025 جعله خارج الخطة التكتيكية الجديدة، التي تعتمد على ثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مع جود بيلينجهام في خط الوسط.

مع عودة مبابي وتجديد تشكيلة الريال الهجومية، وجد رودريجو نفسه خارج دائرة الضوء، ففي آخر 12 مباراة في الدوري الإسباني، فشل اللاعب في تسجيل أي هدف أو حتى صناعة تمريرة حاسمة، باستثناء هدف وحيد سجله أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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