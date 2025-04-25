الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

قرارات للنيابة في واقعة التسول بطيور جارحة بالقاهرة

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحجز شابين متهمين بالتسول باستخدام طيور جارحة في وسط البلد على ذمة تحريات المباحث الجنائية، وتسليم الطيور إلى الطب البيطري الذي أودعهما حديقة الحيوان. 


البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين باستخدام طيور جارحة "صقور" لاستجداء المارة، والتحصل على مبالغ مالية مقابل السماح بالتقاط الصور معها في شوارع القاهرة.

وبعد الفحص والتحريات،  تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، وكان بحوزتهما عدد 2 طائر جارح (صقر).

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بممارسة النشاط المشار إليه بغرض الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي القاهرة

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