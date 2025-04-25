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عمومية اللجنة الأولمبية تعتمد اليوم فوز قائمة ياسر إدريس بالتزكية

المهندس ياسر إدريس
المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

اللجنة الأولمبية، تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعا مهما ظهر اليوم الجمعة بمقر اللجنة في استاد القاهرة لاعتماد فوز قائمة المهندس ياسر إدريس بالتزكية لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى 2028.

وحسمت قائمة المهندس ياسر إدريس انتخابات اللجنة الأولمبية بالتزكية وجاء التشكيل كالتالي:

ياسر إدريس - رئيسا

محمد مصطفى - نائب أول

إسماعيل شاكر - نائب ثاني

حازم حسني - سكرتير عام

محمد مطيع - سكرتير عام مساعد

شريف القماطي - أمين صندوق

محمد عبد المقصود - عضو

مجدي اللوزي - عضو

أشرف حلمي - عضو

أحمد كامل - عضو

أشرف فرحات - عضو

آمنة الطرابلسي - عضو

محمد محمود - عضو

طارق السعيد - عضو

آية مدني - عضو بصفتها الدولية

وتقام انتخابات اللجنة الأولمبية اليوم بمقر اللجنة في مدينة نصر، ويحق التصويت لـ31 صوتا، بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوت للبرلمانية آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

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