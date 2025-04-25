وزير الرياضة يفجر مفاجأة جديدة عن بند الـ 8 سنوات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن وضع بند الـ 8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة الجديدة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم حسمها بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح وزير الرياضة خلال اجتماعه اليوم برؤساء الاتحادات على هامش انتخابات اللجنة الأولمبية أنه لا مساس بمجالس الاتحادات التي تم انتخابها مؤخرا وأن الجميع مستمر حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية وصولا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال وزير الشباب والرياضة إن بند الـ 8 سنوات سيتم حسمه بعد التأكد من توافقه مع المواثيق الدولية وميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.

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