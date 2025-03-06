محمد ثروت يكشف أصعب مشاهده في "أهل الخطايا"

يشارك الفنان محمد ثروت في الموسم الرمضاني الحالي في عدد من الأعمال الدرامية، والتي من بينها "أهل الخطايا" الذي يعرض على قناة النهار.

تفاصيل مشاركة محمد ثروت فى مسلسل أهل الخطايا



وكشف محمد ثروت، خلال حواره مع قناة النهار، أن الأمر الذي جعله يتحمس لدور "إلهامي" في مسلسل "أهل الخطايا"، هذا الشخص البخيل للغاية، هو أن العمل ذاته مكتوب بشكل رائع من قبل المؤلفين أحمد أنور ومحمد عبد القوي، فضلا أن الدور مختلف كليا عن ما قدمه من قبل لذا استفزه فنيا.

وأضاف ثروت، أن من الأسباب التي جعلته يتحمس لدور إلهامي أيضا، هو التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي يشاركه للعام الثاني على التوالي، حيث قدما معا من قبل مسلسل "سر إلهي" مع روجينا بدور مختلف أيضا، فضلا عن مشاركة نخبة من نجوم الفن في العمل من بينهم سوسن بدر، جمال سليمان، رانيا يوسف وغيرهم.

كما كشف محمد ثروت، أن إلهامي الذي يحب المال أكثر من عائلته ومن كل شيء سيدفع ثمن ذلك.

وأكد أن مشهد وفاته ضمن أحداث "أهل الخطايا"، هو أصعب مشاهده على الإطلاق، وسوف يعاقب إلهامي على خطاياه تصاعديا حتى ينتهي الأمر بوفاته مستعرضا في هذه اللحظة كل أفعاله فلاش باك مما يجعل المشهد أكثر دراما وتأثيرا.



ويشارك محمد ثروت في الموسم الرمضاني الحالي، أيضا في مسلسل "عقبال عندكوا"، في حلقات متصلة منفصلة، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وسليمان عيد ونخبة من نجوم الفن.

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