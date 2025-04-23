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ثقافة وفنون

فضل شاكر يتصدر تريند اليوتيوب بـ أحلي رسمة

فضل شاكر،فيتو
فضل شاكر،فيتو

تصدر الفنان اللبناني فضل شاكر في تصدر قائمة المحتوى الرائج موسيقيًا على موقع "يوتيوب" على مستوى العالم، بأحدث أعماله الغنائية "أحلى رسمة"، والتي حجزت لنفسها المركز الأول في الترند العالمي، محققة أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال أربعة أيام فقط، ما يعكس تفاعلًا جماهيريًا واسعًا وإعجابًا لافتًا بإحساسه الفريد.

يطل ملك الإحساس والرومانسية فضل شاكر، على جمهوره أسبوعيًا عبر مجموعة من الأعمال الغنائية، وأحدثها "أحلى رسمة" التي قدمها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، حاملًا من خلال الأغنية دفء المشاعر وصدق الإحساس، لتصل إلى عشاقه الين تلقفوها في كل مكان بالعالم، وتؤكد من جديد حضوره القوي في الساحة الفنية.

وسبق إصدار الأغنية حملة ترويجية قصيرة أطلقها النجم اللبناني عبر حسابه في منصة "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو من العمل، مع تعليق بسيط جاء فيه: صار فيكن تسمعوا أغنية أحلى رسمة عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية. وقد لاقى هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهوره، الذين أبدوا شغفهم الكبير لاستقبال العمل الجديد.

لكن اللافت هو الفيديو الذي أعاد فضل شاكر نشره، على صفحاته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، لعروسين تصادف صدور أغنية "أحلى رسمة" مع يوم زفافهما، وأعلنا أنهما رقصا عليها في الحفل كأول عريسين، وعلق النجم اللبناني على الفيديو قائلًا: مبروك لأحلى عرسان.

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أربعة أيام التواصل الاجتماع الساحة الفنية الفنان اللبناني فضل شاكر منصات التواصل الاجتماعي

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