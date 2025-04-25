المهن الموسيقية تجدد مواجهتها مع مطربي المهرجانات.. أزمات مستمرة وعقوبات مشددة.. مسلم وعبد السلام وحمو بيكا «أبرزهم»

دخلت نقابة المهن الموسيقية، خلال الفترة الماضية، في سلسلة من الأزمات المتتالية، التي ارتبطت بشكل مباشر بمطربي المهرجانات، والذين تحولوا إلى مصدر دائم للمشاكل داخل الوسط الفني، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق بعضهم وصلت إلى الإيقاف والتغريم، ورغم الجهود المبذولة للسيطرة على الوضع، إلا أن الأزمات لا تزال مستمرة.

تجديد العقوبات وبنود صارمة جديدة

وفي سياق محاولة السيطرة على الساحة الغنائية، قررت النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، تجديد العقوبات المفروضة على عدد من المطربين، إلى جانب استحداث بنود جديدة تهدف إلى ضبط الأداء الفني، كان أبرزها مراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتبرتها النقابة المصدر الأساسي للأزمات المتكررة.

فتح ملفات الأزمات المستمرة

وفتح مصطفى كامل ملفات الأزمات التي لم تُغلق بعد، وأصدر سلسلة من القرارات لضبط الأداء داخل الوسط الموسيقي، وإيقاف التجاوزات المتكررة.

أزمة “مسلم”

لا تزال أزمة مؤدي المهرجانات المعروف بـ"مسلم" قائمة، بعد تورطه في تجاوزات رصدتها النقابة، إضافة إلى تغيّبه عن حضور التحقيقات، ما دفع النقابة لاتخاذ قرار بإيقافه عن الغناء مؤقتًا، وتغريمه ماليًا، مع تحذير واضح من مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

أزمة “عبد السلام”

عازف الأورج عبد السلام، دخل في أزمة كبرى مع بداية عام 2025، بعد مخالفته عقدًا موقعًا مع إحدى شركات الإنتاج، ما أدى إلى تغريمه ماليًا. وقد عادت الأمور إلى نصابها بعد تصالحه مع الجهة المنتجة وتوقيعه على إقرار بالالتزام بالعقود مستقبلًا.

مسلسل “حمو بيكا”

لا يمكن الحديث عن أزمات النقابة دون التطرق إلى "حمو بيكا"، صاحب التاريخ الطويل مع النقابة، منذ مشاجرته الشهيرة داخل مقرها قبل خمسة أعوام، والتي انتهت بحكم قضائي بحبسه. وفي تطور جديد، يواجه بيكا أزمة مختلفة هذه المرة، بعد اتهامه بحيازة سلاح أبيض، ما أدى أيضًا إلى صدور حكم قضائي ضده، ليضاف فصل جديد إلى مسلسل أزماته.

موقف النقابة وقراراتها الحاسمة

وشدد مصطفى كامل على أن النقابة لن تتهاون مع أي مطرب يسيء للوسط الفني، مؤكدًا أن العقوبات ستكون مشددة في حال تكرار المخالفات، خصوصًا إذا تكررت مرتين خلال عام واحد.

وأكد مصدر بالنقابة أن كامل يعقد اجتماعات مستمرة، سواء عبر الهاتف أو بالحضور المباشر، لمناقشة أوضاع مؤديي المهرجانات الصادرة ضدهم أحكام قضائية، ومنهم سعد الصغير، عصام صاصا، بيكا، ومجدي شطة.

وقال مصطفى كامل إن كافة القرارات الصادرة تأتي بعد مناقشات موسعة مع أعضاء النقابة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مكانة وهيبة النقابة في المجتمع، ومهاجمًا من وصفهم بـ"المرتزقة" الذين يسربون قرارات الاجتماعات السرية، قائلًا: «لا يجب أن تفسد النقابة من أجل مرتزقة يريدون هدم ما فعلناه لأغراض شخصية».

خطة لتأهيل المطربين الشباب

وأشار مصطفى كامل إلى خطة مستقبلية تهدف إلى تأهيل المطربين الشباب من خلال إنشاء دورات تدريبية داخل النقابة، لتوجيههم نحو طريق فني سليم، مشددًا على ضرورة الحد من المحتوى "الهابط" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا من خلال مطربي الراب والمهرجانات.

وأكد على قرب صدور قرارات حاسمة لمنع الإسفاف في الأغاني، ومنع ظهور الأسلحة البيضاء في الكليبات التي تشوه الذوق العام.

الغرامات المالية.. ما بين 250 ألفا إلى نصف مليون جنيه

واحدة من أبرز قرارات النقابة هي تحديد الغرامات المالية، والتي قد تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، و250 ألف جنيه كحد أدنى، تختلف باختلاف نوع المخالفة، مع التأكيد على أن قرارات الإيقاف لا تُتخذ إلا في الحالات الاستثنائية.

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