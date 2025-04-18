الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حقيقة تدخل نقابة المهن الموسيقية في "خناقات مطربي المهرجانات"

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

 أنهت نقابة المهن الموسيقية، الجدل الذي أثير الفترة الماضية، بشأن التدخل في خلافات مطربي المهرجانات، الذى تقع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال مصدر من أعضاء نقابة المهن الموسيقية لـ “فيتو”، إن النقابة ليس لها بالعلاقات التى تقع بين المطربين وبعضهم، وأن دورها التدخل في الأمور الفنية، ومعاقبة الخارجين عن النص.

وأكد المصدر لـ “فيتو”، أن الفنان مصطفى كامل، يتابع كافة الأمور الخاصة بمؤدي المهرجانات والراب، ويقوم بمعاقبة المطرب الذى يصدر منه أمر شاذ عبر السوشيال ميديا، أو خلال الحفلات الفنية.

 

على الجانب الآخر، كان علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية علي واقعة  ظهور محمد رمضان بإطلالة تشبه بدلة الرقص خلال حفله في كوتشيلا والتي أثارت جدلا كبيرا.

 

محمد رمضان في كوتشيلا

 وقال المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لفيتو:"إن محمد رمضان يخضع  لولاية نقابة المهن التمثيلية، وليس نقابة الموسيقيين".

وتصدر النجم محمد رمضان، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إطلالته المثيرة للجدل والتي ظهر فيها بآخر حفلاته ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

حفل محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا 

 وتعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بعد إطلالته المثيرة حيث عبر البعض عن استيائه من مظهر ملابسه، خاصة أنه يمثل مصر في أمريكا، وطالب كثيرون بمحاكمته.

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