"الموسيقيين" تفتح ملف تجاوزات مطربي المهرجانات بعد موجة انتقادات واسعة

تصدر عدد من مطربي المهرجانات في الأيام الماضية تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحهم لأغانٍ جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، بسبب احتوائها على ألفاظ خارجة ومشاهد وصفت بـ"غير اللائقة"، خاصة استخدام الأسلحة البيضاء في بعض الكليبات.

وفي هذا السياق، علمت "فيتو" من مصادر خاصة، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت فتح ملف شامل لتجاوزات عدد من مؤدي المهرجانات على منصات التواصل، وبدأت فعليًا باتخاذ خطوات رسمية لمحاسبة المطربين المخالفين لقرارات النقابة، والتي شدد عليها الفنان مصطفى كامل مرارًا، في إطار سعيه لضبط المشهد الفني والحفاظ على الذوق العام.

وأكد مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن مصطفى كامل طالب بتشكيل لجنة عاجلة لفحص عدد من الأغاني التي تم طرحها مؤخرًا، ورفع تقرير شامل عن مضمونها، تمهيدًا لإخطار المطربين المتجاوزين بالحضور إلى مقر النقابة للتحقيق معهم بشأن ما تم رصده من مخالفات.

وشهدت الساعات الماضية تصعيدًا في الأزمة، بعد اشتباك كلامي حاد بين عدد من مطربي المهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزهم عصام صاصا، وحمو الطيخا، و"كيمو الديب"، إلى جانب مؤدي المهرجانات الشهير "مسلم"، حيث تبادلوا الاتهامات والردود الحادة، ما زاد من حدة الغضب الجماهيري تجاههم.

وتتابع النقابة عن كثب تطورات الموقف، وسط مطالبات شعبية بمزيد من الحزم تجاه هذه الظاهرة التي يرى كثيرون أنها تسيء للمشهد الفني المصري وتؤثر سلبًا على الذوق العام.

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