تفاصيل مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة ربع نقل في الدقهلية

لفظ طفل في العقد الأول من عمره أنفاسه الأخيرة، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أمام منزله بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، وفشلت كل محاولات إنقاذه بالمستشفى.

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى بلقاس العام طفلا في حالة حرجة.

محاولات فاشلة لإنقاذ الطفل وفارق الحياة

انتقلت قوة أمنية وتبين دهس الطفل محمد عماد حمدي (5 سنوات)، أمام منزلة بسيارة ربع نقل، وبعد أن حاولت الأطقم الطبية إجراء إنعاش قلبي رئوي له إلا أن الحالة لم تستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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