الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط

خلاف جيرة يتحول لتهديد
خلاف جيرة يتحول لتهديد بالسلاح.. ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، من ضبط شخص اعتدى على أحد المواطنين وهدده بسلاح أبيض بمحافظة دمياط، وذلك على خلفية شكوى تم نشرها من نجل المجني عليه عبر أحد الحسابات، تتهم أحد الأشخاص بالتعدي على والده.

المتهم 
المتهم 

شخص يتعدى على جاره مسن وهدده بسلاح أبيض في دمياط

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان دمياط من والد الشاكي، يفيد بتعرضه للاعتداء اللفظي والتهديد بسلاح أبيض من قِبل أحد جيرانه، إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، دون حدوث إصابات.

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وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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