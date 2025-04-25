الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

المتهم بإنهاء حياة كلب في الغربية: أعطيته حقنة مهدئة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بقيام طبيب بيطري بإنهاء حياة كلب باستخدام "حقنة هواء" بعد أن قام الأهالي بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بمحافظة الغربية.

فيديو طبيب بيطري متهم بإنهاء حياة كلب بحقنة هواء في الغربية

وبعد الفحص، جرى تحديد هوية الطبيب البيطري مرتكب الواقعة، والمقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

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 وبسؤاله، أوضح أن الأهالي أبلغوه بتمكنهم من الإمساك بكلب وقيامهم بتوثيقه، بعدما عقر طفلين بالقرية، فانتقل إلى المكان، وحقنه بمادة مهدئة بغرض تهدئته والسيطرة عليه.

وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بنفوق الكلب، مؤكدًا عدم وجود نية لقتله، وأن الهدف كان التعامل معه بشكل آمن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من ملابساتها.

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