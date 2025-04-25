ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة أسيوط.

كشف قضية غسل 31 مليون جنيه فى أسيوط

وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال ودمجها في الاقتصاد المشروع.

وقدّرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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