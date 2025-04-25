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الأحاديث الصحيحة والضعيفة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فضل قراءة سورة الكهف
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فيتو

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، من المعلوم أن لـ يوم الجمعة فضل عظيم، وأنه عيد للمسلمين، وفيه ساعة إجابة.

وما يميز يوم الجمعة، هو فضل قراءة القرآن فيه وبالأخص سورة الكهف، وما جاء فيها من أحاديث، نستعرض لكم خلال السطور التالية الصحيح منها والضعيف.

أحاديث عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ووردت عدة أحاديث في فضل سورة الكهف وفضل قراءتها يوم الجمعة بعضها في الصحيحين وبعضها في غيرهما.

سورة الكهف
سورة الكهف

قال البخاري في صحيحه: باب فضل سورة الكهف، ثم ذكر بسنده عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بـالقرآن. متفق عليه.

وفي صحيح مسلم مرفوعًا: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال

وروى الحاكم في المستدرك مرفوعا إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وصححه الألباني.

أحاديث ضعيفة عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ولا شك أنه قد ورد فيها أحاديث ضعيفة مثل حديث: “من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه”.

ومثل حديث: “ألا أخبركم بسورة.... ومن قرأها غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام”.

وعلى ذلك، فإن الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها غير ذلك.

فضائل سورة الكهف يوم الجمعة
فضل قراءة سورة الكهف

فضل قراءة سورة الكهف

ولقراءة سورة الكهف فضائل وحِكمٌ عديدة، وفيما يأتي بيانٌ لها بشكلٍ مفصّلٍ:

نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وفي بيته دابّة؛ فجعلت تضطرب وتتحرّك، فتوجّه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد غشيته، فروى ذلك لرسول الله، فبيّن له الرسول أنّ القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة، أي إن السحابة هي السَّكينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائكة، لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة.

وروى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

النور يوم القيامة

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةَ الكهفِ كانت له نورًا إلى يوم القيامة).

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