الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل حملاتها وتضبط 22 طن دقيق خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها وتضبط 22 طن دقيق خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط 22 طن دقيق خلال 24 ساعة

في هذا السياق، نفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت المخابز السياحية والحرة والمخابز البلدية المدعمة التي تخالف قواعد التسعير أو تحتكر السلع.

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه، ضربة أمنية ضد تجار العملة


وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا التموينية، من أبرزها ضبط 22 طن دقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، والتي كانت مُعدة للبيع في السوق السوداء أو تُستخدم في الإنتاج خارج المنظومة الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، ويجري مواصلة الحملات اليومية في مختلف المحافظات، لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخبز أسعار الخبز الحر إحكام الرقابة على الأسواق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مكبرة

مواد متعلقة

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

ضبط قضايا بـ7 ملايين جنيه، ضربة أمنية ضد تجار العملة

تحرير 1450 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% ومشاركة 3846 منفذًا

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمعظم المحاور وميادين القاهرة والجيزة

القبض علي عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل في بورسعيد

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

القبض على عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من صاحب محل بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جائزة البوكر العربية "مصرية" بعد غياب 16 عامًا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسن العطار، رائد تطوير التعليم وله مؤلفات في الطب والصيدلة والنحو

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية