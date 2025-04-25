كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا يتضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل عدد من الأطفال والطلاب أعلى السيارة بمحافظة الشرقية، في مشهد يُعرض حياتهم للخطر.

ضبط سائق نقل لتحميل أطفال أعلى السيارة معرضًا حياتهم للخطر بالشرقية

سائق متهور في الشرقية.. حمّل الأطفال فوق العربية

وبإجراء الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، والذي تبيّن أنه مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وبمواجهته، أقر السائق بارتكابه الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله، حرصًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح، خاصة الأطفال.

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