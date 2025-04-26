تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إهرون السرياني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إهرون السرياني.

قصة القديس إهرون السرياني

سنة 105 للشهداء ( 389م )، تنيح القديس إهرون السروجي السرياني، الذي وُلِدَ في سروج في بلاد ما بين النهرين من أبوين مسيحيين تقيين، فربياه تربية مسيحية وعلَّماه الآداب الإنجيلية، فأحب منذ صغره حياة الصلاة والعبادة.

ولما أصبح شابًا خرج مع الرعاة ليرعى غنم أبيه، وهناك أبصر ديرًا به رهبان فذهب إليه ورأى الرهبان كيف كانوا كاملين في الفضيلة والعبادة، وأصغى إلى صلواتهم، فأعجب بهذه الحياة وطلب من رئيس الدير أن يقبله، ففرح به وقبله وتنبأ له أنه سيكون بركة لكثيرين.

مكث في الدير عدة سنوات في الجهاد والعبادة ثم خرج وسكن في مغارة بالجبل القريب من الدير ثلاث سنوات. بعدها رحل إلى جبل الأرمن وتتلمذ على أيدي متوحد يدعى غريغوريوس.

وذهب بعد ذلك إلى أورشليم وتبارك من الأماكن المقدسة ثم رجع إلى جبل الأرمن مرة أخرى وبنى ديرًا، والتف حوله كثيرون ممن تتلمذوا على يديه، وقد أعطاه الله مواهب كثيرة.

ولما شاخ وقربت نياحته جمع تلاميذه وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة لحياتهم، ثم تنيَّح بسلام.

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