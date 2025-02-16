الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جهود صندوق مكافحة الإدمان في علاج المرضى خلال شهر يناير 2025

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

نشر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال شهر يناير 2025.

وتم تقديم الخدمات العلاجية خلال يناير  2025 لعدد 12976 مريضا "جديد ومتابعة" منهم 1990 مريضا من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية.

صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو
صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو

 

وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن.

وكان  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  قد أشار أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال يناير 2025، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة " لافتًا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 32% يليه الأشقاء "أخ،أخت " بنسبة 29% ثم الأم بنسبة 14%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأهيل والدمج المجتمعى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المخدرات التخليقية المناطق المطورة بديلة العشوائيات حدائق اكتوبر تقديم الخدمات العلاجية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق علاج الإدمان

احتفالية بهية بحضور وزيرة التضامن، 10 سنوات من العطاء في مكافحة سرطان الثدي

وزيرة التضامن تستقبل عددا من المصابين الفلسطينيين بالورود على معبر رفح (صور)

وزيرة التضامن تتوجه إلى شمال سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لغزة
ads

الأكثر قراءة

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية