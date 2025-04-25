حريق في شقة سكنية في ملوي بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل نشب داخل شقة سكنية في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حريق شقة سكنية في ملوي

تلقى الجهاز الأمني بلاغًا عبر غرفة عمليات النجدة حول اندلاع الحريق في إحدى الشقق بإحدى الأبراج بالقرب من مدرسة رمسيس، تحديدًا في حي شمال مركز ملوي جنوب المنيا.

الحماية المدنية في المنيا

على الفور، انتقلت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على النيران وإخماد الحريق، الذي تسبب في خسائر مادية في محتويات الشقة.

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