الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية يوجهون الشكر للرئيس السيسي على دعمه اللامحدود لأبطال مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم مجلس إدارة  اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ورؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي البطل الحقيقي، والملهم لكل ما يحققه أبطال وبطلات مصر من نجاحات وتفوق في المحافل والبطولات الدولية، وذلك بعد تهنئته لأبطال منتخب مصر لسلاح السيف للرجال على تحقيقهم الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق بكأس العالم للرجال المقامة فى المجر، الأمر الذي يعد إنجازا تاريخيا لمصر.

وأكد المهندس ياسر إدريس، أن دعم ومساندة  الرئيس السيسي وحرصه على تحفيز المتفوقين والناجحين في الرياضة المصرية يرفع معنوياتهم ويخلق حالة كبيرة من التفاؤل والإصرار على رفع علم مصر دائما فوق منصات التتويج في ظل توجيهات لا تتوقف من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي يبذل قصارى جهده في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة.

منتخب مصر يتوج بكأس العالم لسلاح السيف

توج المنتخب الوطني لسلاح السيف بـ كأس العالم لسلاح السيف لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على المجر في المباراة النهائية.

وحقق  منتخب مصر كأس العالم لسلاح السيف بعد الفوز على المجر البلد المستضيف في المباراة النهائية بنتيجة 45-37.

وكان المنتخب الوطني لسلاح السيف، تأهل لنهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ووصل منتخب السلاح إلى نهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة (45-43)، في الدور قبل النهائي.

ونجح منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق فوزا تاريخيا على نظيره الكوري في ربع نهائي بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب كوريا صاحب ذهبية أولمبياد باريس الماضية والمصنف الأول عالميًا، بنتيجة 45-42 ليتأهل بذلك لمباراة نصف النهائي ويقترب من تحقيق ميدالية عالمية جديدة.

واستهل منتخب مصر لسلاح السيف مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره المنتخب البلغاري في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-30، قبل أن يفوز في مباراة ثمن النهائي على منتخب رومانيا بنتيجة 45-38.

ويمثل منتخب مصر في البطولة كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح السيف قد حقق من قبل الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر مايو من العام الماضي بإسبانيا.

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اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس عبد الفتاح السيسي

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