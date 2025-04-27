معنى اسم إبراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته.. اعرفها

نبي الله إبراهيم أو أبو الأنبياء، كما هو معروف بين العالمين، اسم خلده الله بسورة في القرآن الكريم هي "سورة إبراهيم"، ذكر الله فيها بعضا من حياة نبيه إبراهيم، وكيف كانت حياته.

وفي السطور التالية نستعرض معكم معنى اسم إبراهيم وألقابه والمعجزات التي أيده الله بها، فإلي التفاصيل.

معنى اسم ابراهيم وألقاب نبي الله ومعجزاته، فيتو

معنى اسم إبراهيم

إِبْرَاهِيْم بحسب “ويكبيديا” هو اسم علم مذكر من أصل سامي، وهو من الأسماء المحبَّبة عند أصحاب الديانات؛ إذ يعتقدون أن إبراهيم أبو الأنبياء، ولهذا الاسم معنى عبري حسب ما ورد في التوراة ويعني أبو الجمهور أو أبو الأمم.

وله معنى آرامي أي أبا راحيما أي الأب الرحيم أو الأب الحنون، واسم إبراهيم مشتق من اسم إبراهيم السابق أبرام وألذي يعني الأب العالي أو الأب الرفيع باللغة الكلدانية.

ولهذا الاسم عدة نسخ في اللغات الأخرى، مثل أبراهام في لغة إنجليزية وأفرامي باللغة الروسية، وأوراها باللغة السريانية، وله ألقاب مثل أيب وأبي مشتقة منه.

صفات وألقاب سيدنا إبراهيم كما وردت في القرآن الكريم

تأتي مكانة إبراهيم، عليه السلام، في الإسلام من المرتبة التي أعطاها الله إيّاه، وممّا وصفه به في القرآن الكريم؛ حيث كان: حنيفًا سَمحًا؛ قال، تعالى: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

كما وصف الله، تعالى-، من أعرضَ عن ملّة إبراهيم بأنّه سفيه، ووصف الله سيدنا إبراهيم بأنه كان حليمًا منيبًا؛ أي لا يتعجّل مجازاة غيره، بل يعفو عنهم، ومُنيبًا؛ أي كثير الإنابة والرجوع إلى الله، قال، تعالى: (إِنَّ إِبراهيمَ لَحَليمٌ أَوّاهٌ مُنيبٌ).

سليم القلب؛ أي أنّ قلبه خالٍ من الشرك بالله؛ فقد كان مُوحِّدًا توحيدًا خالصًا، قال، تعالى: (إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)، ومن فضله أنّه أوّل من يُكسى من الخَلق يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: (أَلَا وإنَّ أَوَّلَ الخَلَائِقِ يُكْسَى، يَومَ القِيَامَةِ إبْرَاهِيمُ).

كريمًا مِضيافًا؛ وقد ظهر ذلك في ما ذكره القرآن الكريم من مبادرته إلى إكرام الضيف، قال -تعالى-: (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ).

راشدًا؛ فقد آتاه الله رُشده منذ أن كان صغيرًا، قال، تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ)، وقد ظهر هذا الرشد بندمه على ما يفعله من الصغائر، وبحلمه على المخطئ بحقه.

كان قويًّا في البُنية، وطاعة الله، وبصيرًا في دينه، قال، تعالى: (وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ).

اصطفاه الله، وأتمّ نعمته عليه، فقال: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ).

ووصفه أيضًا بالصدق والصلاح، فقال:(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا]، وقال: (وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ).

إبراهيم خليل الله وصف الله، سبحانه، إبراهيم، عليه السلام، في عدّة مواضع من القرآن بأنّه خليله؛ والخُلّة في اللغة هي الصداقة، وقد وُصِف بذلك؛ لفراغ قلبه من أيّ شيء سوى مَحبّة الله، فليس في قلبه شريك لله في المَحبّة

إبراهيم أبو الأنبياء يُعَدّ "أبو الأنبياء" لقبًا من ألقاب نبيّ الله إبراهيم، عليه السلام؛ حيث كانت في ذُرّيته النبوّة والكتاب.

معنى اسم ابراهيم وألقاب نبي الله ومعجزات، فيتو

معجزات سيدنا إبراهيم

جعل النار بردًا وسلامًا عليه

كان نبي الله إبراهيم، عليه السلام، قد حطّم آلهة قومه التي كانوا يعكفون على عبادتها، فاغتاظوا منه كثيرًا، فأرادوا الانتقام منه، فعمدوا إلى إشعال النار لإلقائه فيها وحرقه، حيث قال الله تعالى: (قالوا حَرِّقوهُ وَانصُروا آلِهَتَكُم إِن كُنتُم فاعِلينَ)، وقد تمّ ذلك فعلا إلّا أنّ الله، تعالى، أمر النار ألّا تحرق وتؤذي إبراهيم، عليه السلام، بل تكون بردًا وسلامًا عليه، حيث قال الله تعالى: (قُلنا يا نارُ كوني بَردًا وَسَلامًا عَلى إِبراهيمَ)، حيث تم تعطيل سنن الكون ونواميسه فسلب النار قدرتها على الإحراق فلم تؤذِ إبراهيم، عليه السلام.

إحياء الطيور

كان نبي الله إبراهيم، عليه السلام، قد طلب من الله، تعالى، أن يريَه كيفية إحياء الموتى، حيث قال الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)، فأمره الله، تعالى، بأن يأتي بأربعة أنواع من الطير ويضمّهنّ إليه حتى يتأملها فيعرف أحجامها، وأشكالها، وصفاتها، ثمّ بعد ذلك يذبحها ويُقطعها إلى قطع وأجزاء ويخلط العظم باللحم وبالعصب وبالريش حتى تصبح كتلة واحدة، حيث قال الله -تعالى-: (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ). ثمّ أمره بأن يضع على قمة كل جبل جزءًا من تلك الأشلاء المتقطّعة ثمّ يدعوها إليه، فتكون طيرًا بإذن الله، تعالى، وتأتي إليه سعيًا، حيث قال الله تعالى: (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

ال فداء بكبش عظيم

كان ذلك بعد أن رأى رؤيا في المنام أنه يذبح ابنه الذي جاءه وهو في السادسة والثمانين من عمره، وأصبح شابا، فاختبره الله تعالى بذبحه، فاستجاب لأمره، وأراد ذبحه، فأوحى الله - تعالى - إليه بنجاحه في الاختبار، وفداه الله تعالى بذبح عظيم لقوله تعالى: (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم).

ولادة إسحاق وإسماعيل في سن متأخرة

تزوج سيدنا إبراهيم من السيدة سارة بعد أن نجاه الله تعالى من قومه، الذين أرادوا حرقه في النار. ثم أمره الله بالهجرة إلى فلسطين، وهناك تزوج السيدة سارة وكانت عقيم لا تنجب، فلما أحست رغبته في الولد، أهدته السيدة هاجر، والتي أنجب منها إسماعيل وهو أبو العرب والمسلمين. وبعد ذلك أنجبت سارة إسحاق عليه السلام بقدرة الله.

معجزة بئر زمزم

بعد أن تزوج سيدنا إبراهيم من السيدة هاجر، والتي أهدتها له زوجته السيدة سارة أحست سارة بالغيرة عندما أنجبت السيدة هاجر ولدها إسماعيل، فأمره الله عز وجل أن يذهب بهم إلى مكان آخر فذهب بهم سيدنا إبراهيم في صحراء مكة وتركهم مع القليل من الماء والغذاء.

وعندما نفد الماء والغذاء بدأ الصغير بالبكاء حينها ركضت السيدة هاجر بين تلال الصفا والمروة مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الماء، ولم تجد شيئًا، ثم ذهبت لتطمئن على الصغير الذي كان يبكي بشدة ويضرب الأرض بقدميه، فإذا بينبوع من الماء ينفجر من تحت رجليه. مما جعل العديد من القبائل تأتي وتستقر في مكة المكرمة.

بناء الكعبة

ومن هنا جاءت قصة سيدنا إبراهيم والحج حيث أمره الله عز وجل أن يبني الكعبة في مكة المكرمة، وهي أول بيت لعبادة الله عز وجل، والتي يحج إليها المسلمون كل عام. فقد قال الله تعالى:"وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".

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