الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

فليك
فليك

أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد المرتقبة غدًا السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة من أجل تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على حساب فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – تشيزني.

خط الدفاع: كوبارسي – أراوخو – إينيجو مارتينيز – كريستينسين – كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي – بيدري – بابلو توريه – فيرمين لوبيز – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – باو فيكتور.

صورة

ويتواجد فريق برشلونة بقيادة هانز فليك في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألماني هانز فليك برشلونة ريال مدريد

مواد متعلقة

نهائي كأس ملك إسبانيا، 7 أسلحة يعول عليها مدرب برشلونة للفوز على ريال مدريد

بعد ضربة كامافينجا، إصابة جديدة تضرب نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يلقي كلمة مهمة للشعب المصري بعد قليل

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

الوضع بسوريا، مقتل عميد في نظام الأسد وإصابات إثر انفجار مسيرة على حدود لبنان

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في دمياط والمنيا

قناة جديدة تعلن بث مباريات كأس العالم للأندية

وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تدخلات " تكافل وكرامة" في شمال وجنوب سيناء

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جائزة البوكر العربية "مصرية" بعد غياب 16 عامًا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. حسن العطار، رائد تطوير التعليم وله مؤلفات في الطب والصيدلة والنحو

دار الإفتاء توضح مدى فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

خواطر الشعراوي، الرد على شبهة تكرار الآية 141 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية