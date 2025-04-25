قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد المرتقبة غدًا السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة من أجل تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على حساب فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – تشيزني.

خط الدفاع: كوبارسي – أراوخو – إينيجو مارتينيز – كريستينسين – كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي – بيدري – بابلو توريه – فيرمين لوبيز – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – باو فيكتور.

ويتواجد فريق برشلونة بقيادة هانز فليك في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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