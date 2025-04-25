الجمعة 25 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار القمح والدقيق اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد تباينًا في الأسواق بجميع الأنواع، بينما انخفضت أسعار الدقيق اليوم الجمعة.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>أسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13500 جنيه للطن.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13600 جنيهًا للطن.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13800 جنيهًا للطن.
<strong>أسعار القمح </strong>
أسعار القمح 

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 12685.4 جنيه، بانخفاض قدره 336 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

<strong>أسعار القمح </strong>
أسعار القمح 

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24.4 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 224.28 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 234.88  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 349.21  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 251  دولار للطن.

<strong>أسعار الدقيق</strong>
أسعار الدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.6 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>أسعار الدقيق</strong>
أسعار الدقيق

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 16100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

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