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اقتصاد

انخفاض طن الدقيق 100 جنيه، أسعار القمح اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار القمح والدقيق،
أسعار القمح والدقيق، فيتو

أسعار القمح والدقيق اليوم في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد تباينًا في الأسواق بجميع الأنواع، بينما انخفضت أسعار الدقيق اليوم الإثنين.

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر القمح المستورد والمحلي، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13600 جنيه للطن.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13700 جنيهًا للطن.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13800 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح</strong>
أسعار القمح

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13509.6 جنيه، بارتفاع قدره 310 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.2 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح </strong>
اسعار القمح 

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 227.48 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 235.78  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 347.31  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 250.5  دولار للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار طن الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 16 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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