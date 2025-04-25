استشهاد 12 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم

أكدت مصادر طبية في غزة استشهاد 12 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

استشهاد 63 فلسطينيًّا جراء غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 63 فلسطينيًّا في القطاع جراء غارات إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الوضع الصحي في غزة شبه منهار

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الإمدادات الغذائية.

50 ألف مريض وجريح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها: إن 50 ألف مريض وجرح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية سريعة والوضع الصحي في قطاع غزة شبه منهار بسبب الحصار.

وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، اليوم الإثنين: إن الجرحى يموتون ببطء نظرا لانعدام المستلزمات الطبية.

وأوضح أن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والجامعات وكل أشكال الحياة بالقطاع.

وأشار إلى أن كثيرا من الأدوية نفدت بالكامل بسبب استمرار الحصار على القطاع.

ومن جانبه أعلن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش عن نفاد أكثر من 37% من قائمة الأدوية الأساسية وأكثر من 59% من المستهلكات الطبية من القطاع.

وحذر البرش في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فلسطينية من فقدان عدد كبير من المرضى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد خطورة الوضع الصحي المتدهور، مناشدا المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى في ظل العجز الحاد الذي يواجهه القطاع الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.