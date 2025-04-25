دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

دعاء الجمعة للغاليين، من المعروف أن يوم الجمعة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، لما لـيوم الجمعة من فضل وردت به الكثير من الأحاديث، كما أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوفقها رجل مسلم يدعو إلا استجيب له، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة للغاليين وهم الأشخاص القريبين منا فإلي التفاصيل:

دعاء يوم الجمعة للغاليين

دعاء للوالدين الغاليين في يوم الجمعة

- اللهم ألبس أمي وأبي لباس العافية، وبارك في أعمارهما ومتعنا ببرهما وبدعواتهما.

- اللهم يا ذا الجلال والإكرام ابسط على والديّ من بركاتك ورحمتك ورزقك، وصب العافية في أجسادهما صبًا.

- يا حيّ يا قيوم ارض عن والديّ وارزقهما القرب منك ومن كل عمل خير لهما في حياتهما وبارك أعمارهما وارزقهما عمرة تغفر بها ذنوبهما.

- يا رب ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن تجعل أمي وأبي ممن رضيت عنهم وغفرت لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر وأن تمتعنا بوجودهما وبركة دعائهما.

- اللهم من على والدي بالشفاء العاجل والبراء من السقم وبارك في عمر أمي وارزقها العمر المديد هي وأبي طوال العمر.

اللهم احفظ والديّ وارزقهما عافية في البدن واكفهما كل حاجة إلى خلق من خلقك، اللهم يا حنان يا منان، ارزق أمي وأبي عيشًا قارًّا، ورزقًا دارًّا، وعملًا بارًّا.

اللهمّ ارزق أمي وأبي حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهما إلى حبك، وارزقهما البركة في العمر وحسن الخاتمة.

اللهم بارك لأمي وأبي في صحتهما واجعلهما من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، اللهمَّ أسعدهما بتقواك.

يا رب استودعتك والدي ووالدتي فبارك فيهما واجعل أوقاتهما بذكرك معمورةً، اللهم تقبل توبتهما، وأجب دعوتهما.

يا رب بارك في عمر والديّ وأعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، واختم بالحسنات أعمالهما.

يا رب أرحم الراحمين احفظ لي أمي وأبي ولا تُريني فيهما أي مكروهٍ.

يا كريم يا جبار، أكرم أمي وأبي بعافيتك وسترك وفضلك وأبعد عنهم متاعب الدنيا ولا تُذقهما دموع الضيق

دعاء الزوجة للزوج الغالي

اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك».





- اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين».



- « اللهُمَّ وسع في رزق زوجى، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، اللهُمَّ ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجًا، ومخرجًا، وعفوًا، وأمنًا، وإيمانًا، اللهُمَّ اجمعني بزوجي في الفردوس الأعلى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ ارزق زوجي فرحًا وعفوًا، وأمنًا وإيمانًا مع كل طرفة عين، وكل خفقة قلب

دعاء الزوج لزوجته الغالية

اللَّهمَّ ألِّفْ بينَ قلوبِنا، وأَصلِحْ ذاتَ بينِنا، واهدِنا سُبُلَ السلامِ، ونَجِّنا مِن الظُّلماتِ إلى النورِ، وجنِّبْنا الفواحشَ ما ظهَرَ منها وما بطَنَ، وبارِكْ لنا في أسماعِنا، وأبصارِنا، وقلوبِنا، وأزواجِنا، وذرِّيَّاتِنا، وتُبْ علينا، إنَّك أنت التوَّابُ الرَّحيمُ، واجعَلْنا شاكِرينَ لنعمتِك، مُثْنينَ بها قابِليها، وأَتِمَّها علينا.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها عليهِ وأعوذُ بِكَ من شرِّها ومن شرِّ ما جبلتَها عليهِ.

اللهمَّ إنِّي أسألك أن تبعد عنا الشَّيطان، وأن ترزقنا الحبَّ والمحبَّة والصِّدق فيما بيننا، اللهمَّ اخلف علينا بالخلف الصَّالح، اللهمَّ نسألك من رحمتك ومن كرمك أن تكرمنا وأن تهدينا لبعضنا. اللهمَّ ارزقنا الحبَّ الذي يسعدنا

اللهمَّ أسعد قلوبنا بحبِّ بعضنا البعض، اللهمَّ لا ترني فيها شرًا أو سوءًا يا كريم، اللهمَّ إنِّي أسألك أن تحفظ زوجتي وتحفظ قلبها ومحبتها لي يا كريم.

اللهمَّ يسِّر لنا أمورنا كلها، وأبعد عني شرها، وأقرَّ عيني بها، وأقرَّ عينيها بي، وأقنعها بي، وأقنعني بها، وارضني بما رزقتني، وبارك لي فيه، اللهمَّ مكِّن لي قلب زوجتي. اللهمَّ بارك لي في زوجتي، واجعل بيننا مودةً ورحمةً، اللهمَّ اجعلها أحبَّ خلقك إليِّ، ووفقها لما تحب وترضى

اللهمَّّ اجعل قلبها عامرًا بحبك، ويسِّر أمورها، وأبعد عنها العين والحسد،اللهمَّ وفِّق بيني وبين زوجتي إلى كلِّ خيرٍ، اللهمَّ اجعلني قرَّة عينٍ لزوجتي، واجعلها قرَّة عينٍ لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير.

اللهمَّ اجعلني لزوجتي كما تحب، واجعلها لي كما أحب، واجعلنا لك كما تحب، وارزقنا الذريَّة الصَّالحة كما نحبُّ وكما تحب. اللهمَّ اكتب لي ولزوجتي التَّوفيق، والسَّداد، والغنى، والعفاف،

الدعاء للأبناء الغاليين في يوم الجمعة

اللهم إني أستودعك أولادي قطعةً من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، اللهم أن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظًا يليق بعظمتك».

- «اللهم أمدد في أعمار أولادي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك، اللهم ربِّ لي صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم، اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك».

دعاء يوم الجمعة للغاليين

- «اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير».

- «ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك ياكريم يا منان، ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي».

- «ربي أرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار».

الدعاء للأحبة الغاليين يوم الجمعة

أستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور

. اللهم هون على أحبتي كل صعب، وطمئن قلوبهم، وأرح بالهم، وارزقهم من واسع فضلك، واجعل لي ولهم نصيبًا من سعادتك ورحمتك، ووفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم.



2. اللهم اجعل لأحبتي من نور يوم الجمعة بركةً ورزقًا، واجمعني وإياهم في جنتك كما جمعتنا في هذه الدنيا على محبتك، ولا تريني فيهم ما لا يسرني، واحفظهم بعينك التي لا تنام.



3. يا رب اجعل لأحبتي سعادة لا تنقطع، وقوة في الطاعة، وراحة تملأ قلوبهم، وفرجًا لكل همومهم، ورضًا يغمر حياتهم، وعفوًا يغسل ذنوبهم، واجعلني لهم سببًا في الخير والسعادة.

4- اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تبارك لأحبتي في أعمارهم وأرزاقهم، وأن تحفظهم من كل شر، اللهم اجعل محبتنا فيك، وأجمعنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأدم علينا نعمة الود والمحبة، ولا تحرمنا من رؤيتهم بخير دائمًا

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