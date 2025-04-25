رئيس "الرقابة على الصادرات" يزور فرع الهيئة بميناء أكتوبر

توجه اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى فرع الهيئة بميناء أكتوبر الجاف بالأمس الخميس، والذي وافق “إجازة رسمية بمرافقة المهندس عصام النجار وحسام شاكر عبدالمنعم ؛ ومحمد شريف”.

العمل بأيام الإجازات الرسمية من كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي

وتأتي تلك الزيارة بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بالعمل بأيام الإجازات الرسمية من كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ بالعمل

كما التقى المهندس عصام النجار المهندس سيد المتولي - رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة واللواء مهندس حمدي غريب - رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ البرية بهيئة الموانئ البرية ودكتور خالد معبدي - مدير عام الاستثمار بهيئة الموانئ البرية والمهندس محمد حجازي - مدير عام الشئون الفنية بهيئة الموانئ البرية وأحمد توكل - المدير التنفيذي لميناء أكتوبر الجاف ODP.

كما حرص المهندس عصام النجار على التواجد بين العاملين بالفرع أثناء العمل وتشجيعهم وإبلاغ شكره لكافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

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