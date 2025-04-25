الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% ومشاركة 3846 منفذًا

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

 تواصل وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تنفيذ المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد"، والهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عبر توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مضمونة، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2025.

 

تخفيضات تصل لـ40% ومشاركة 3846 منفذًا

 تقدم المبادرة تخفيضات على السلع الغذائية وغير الغذائية تصل إلى 40%، من خلال 3846 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية، تشمل محال المواد الغذائية، والملابس، والحلويات، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

يتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن، مع الإشراف الكامل من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وقوافل "أمان"

إلى جانب ذلك، تم دعم المبادرة بـ 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، فضلًا عن السرادقات المنتشرة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة التابعة لمنظومة "أمان"، والتي تواصل توفير السلع بأسعار مناسبة لكافة فئات المجتمع.

 

التزام مجتمعي في مواجهة الظروف الاقتصادية

 وأكدت وزارة الداخلية أن مبادرة "كلنا واحد" تأتي ضمن الدور المجتمعي للوزارة، وحرصها على توفير الدعم والرعاية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يعكس التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المواطن المصري.

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