الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمعظم المحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية الملحوظة، وسط انتشار واسع للخدمات الأمنية والمرورية لمتابعة الحالة الميدانية وتيسير حركة السيارات.

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حالة الطرق اليوم الجمعة 25 أبريل

ورُصدت حالة من الانسيابية بطريق كورنيش النيل في الاتجاهين، إلى جانب سيولة واضحة بمحاور 6 أكتوبر، 15 مايو، والطريق الدائري، خاصة في مناطق السلام، المعادي، والمريوطية.

كما ظهرت سيولة مرورية بمحور صفط اللبن وكوبري عباس، فيما تم تسجيل تباطؤ طفيف أعلى الطريق الزراعي بسبب أعمال صيانة، دون تأثير كبير على حركة السير.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بالقيادة بحذر، تزامنًا مع التقلبات الجوية المتوقعة خلال اليوم، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واتباع الإرشادات المرورية لضمان سلامة الجميع.

وأكدت غرفة عمليات المرور أنها تتابع الحركة المرورية لحظة بلحظة من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق، مشددة على جاهزية الخدمات للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال أو كثافات.

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