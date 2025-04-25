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رياضة

ياسر ريان: كولر يبدأ مباراة صنداونز بنفس تشكيل مباراة بريتوريا

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة المارد الأحمر أمام صن داونز ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "نتيجة التعادل السلبي بالذهاب تكون مقلقة لأن الخصم من الممكن أن يخطف هدفا في آخر الدقائق".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "من الممكن أن يبدأ كولر بنفس تشكيل مباراة الذهاب، الأهلي سيلعب على الفوز وعدم الوصول إلى الأوقات الإضافية".

واختتم حديثه قائلًا: "العوامل النفسية للاعب كرة القدم مهمة وهذا ما يفعله الخطيب مع لاعبي الأهلي، صن داونز يجيد اللعب بشكل جماعي ولذلك عدل كولر من طريقة لعب الأهلي في الذهاب".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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ياسر ريان الأهلي النادي الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا

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