«صناعة البراميل الخشب.. مهنة تراثية تقاوم الاندثار».. تخزين المخللات والفسيخ «أبرز استخداماتها».. الأسعار تبدأ من 100 جنيه.. وهذه أبرز مراحل التصنيع (فيديو وصور)

كنوز القاهرة القديمة، وخاصة في منطقة الدرب الأحمر، لا تزال حية ومتجددة، حيث تواكب التطورات رغم قدم الحرف وتوقعات الناس بانقراضها، وتعود هذه الحرف لتظهر من جديد، مما يثير إعجاب الناس حتى وإن تم تعديلها أو استخدامها بطرق غير تقليدية، من أبرز الحرف والكنوز الموجودة في الدرب الأحمر هي صناعة البراميل الخشبية، المعروفة بـ"النجارة البرميلية"، والتي تتمتع بعدة ميزات، حيث تُستخدم في التخزين والنقل، وكانت تُستخدم في الماضي لحفظ المخللات، وتمليح السردين، والفسيخ، والآن أصبحت تستخدم في الديكور والزراعة.

صناعة البراميل الخشب

وخلال جولة قامت بها "فيتو" في شوارع القاهرة القديمة، وخاصة في الدرب الأحمر، التقينا بأحد العمال في مجال صناعة البراميل الخشبية.

صناعة البراميل الخشب

وقال محمد لـ"فيتو" إنه أصغر عامل في هذا المجال، وقد بدأ في تعلم هذه الحرفة وإتقانها منذ صغره نظرًا لأهميتها وتعدد استخداماتها، حيث تُستخدم في تخزين كل شيء بدءًا من المخللات والفسيخ والأسماك المملحة بجميع أنواعها، وصولًا إلى المشروبات والعطور، والآن أصبحت تُستخدم في الديكورات مع وجود تطور كبير في المواد المستخدمة.

صناعة البراميل الخشب

أما بالنسبة للخامات المستخدمة في صناعة البراميل الخشبية

وأوضح محمد أنها تعتمد بشكل أساسي على الخشب كمادة خام، تليه مواد أخرى مثل الحديد والنحاس والفضة.

صناعة البراميل الخشب



مراحل تصنيع البراميل الخشبية

وأوضح محمد أن أولى مراحل تصنيع البراميل الخشبية هي اختيار نوع الخشب، حيث يتم تحديد نوع الخشب بناءً على القيمة المالية المناسبة للعميل. وعادةً ما يُستخدم خشب الموسكي لأنه قوي ويتحمل الضغط، كما يضيف نكهات مميزة للسوائل المخزنة فيه. وبعد الانتهاء من تحديد المواد الخام، تأتي المرحلة الثانية وهي تحديد المقاسات. بعد تحديد مقاس وحجم البرميل المطلوب، يتم قطع الأخشاب باستخدام المنشار. وبعد التقطيع، تدخل المواد الخام في مرحلة أخرى وهي مرحلة التجميع، حيث يتم تجميع جسم البرميل على الآلة، وتُشكل الدعامات بحيث تكون منحنية قليلًا من الجانبين لتتجمع بإحكام عند تركيبها.

صناعة البراميل الخشب

وأضاف أنه بعد تجميع هيكل البرميل على الآلات، يتم ترتيب الدعامات في دائرة وتثبيتها باستخدام أطواق حديدية مؤقتة. وتابع قائلًا: نعتمد على البخار لتليين الخشب وجعله مرنًا، ثم يُشد البرميل تدريجيًا للحصول على الشكل النهائي.

صناعة البراميل الخشب

وأشار إلى أنه بعد الحصول على الشكل النهائي للبرميل، يتم تركيب القواعد (القاع والغطاء)، حيث تُصنع قواعد البرميل من خشب متقاطع وتُركب بإحكام في الأخاديد الداخلية.

صناعة البراميل الخشب

وأضاف أن المرحلة الأخيرة هي مرحلة التلميع واختبار البرميل، حيث يتم اختبار البرميل لمنع التسريب، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام الماء أو الهواء المضغوط، وبعد ذلك يتم استبدال الأطواق المؤقتة بأخرى دائمة.

صناعة البراميل الخشب

الوقت الذي يستغرقه العامل في التصنيع

فقال محمد إن الوقت قد يقل أو يزيد حسب حجم البرميل والكمية المطلوبة، ولكن في الغالب يستغرق البرميل الواحد من 20 إلى 25 دقيقة حتى يكتمل تصنيعه.

وفيما يتعلق بأسعار البراميل الخشبية في ورش الدرب الأحمر

وأوضح محمد أثناء حديثه مع "فيتو" أن الأسعار تختلف حسب المادة الخام المستخدمة وحسب حجم البرميل نفسه، فعلى سبيل المثال، هناك براميل يبدأ سعرها من 300 جنيه وأخرى يصل سعرها إلى 4000 أو 5000 جنيه، وهناك أنواع أخرى يبدأ سعرها من 100 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه.

استخدامات البراميل الخشبية

وأكد أن هناك عدة استخدامات لها، أولها والأكثر شيوعًا هو استخدامها في التخزين، مثل تخزين "المخلل، الأسماك المملحة، المياه في بعض الثقافات، الزراعة، الأعلاف"، وبعض العطارين يستخدمونها في تخزين البقوليات. لكن مؤخرًا، أصبحت تُستخدم في ديكورات المنازل، حيث يمكن استخدامها في الإضاءة "أباجورة" أو في الجلسات، حيث تُصنع منها كراسي أو طاولات.

مميزات البراميل الخشبية في التخزين والديكور

وذكر محمد أن البراميل الخشبية تتمتع بالصلابة والمتانة، حيث إنها قادرة على تحمل الضغط والتخزين لفترات طويلة. كما أنها تتميز بالتهوية، حيث تسمح بمرور كمية قليلة من الهواء، مما يساعد على نضوج المحتويات بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن شكل البرميل نفسه يضفي طابعًا ريفيًا أو تقليديًا جميلًا، مما يجعله شائعًا في تزيين المنازل والمطاعم.

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