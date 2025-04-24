بسبب نصف جنيه، ضبط راكب طعن سائق ميكروباص في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط راكب اعتدى على سائق سيارة ميكروباص بأداة حادة، متسببًا له في إصابات بالغة وصلت إلى مئة غرزة، إثر خلاف نشب بينهما على فارق أجرة لا يتجاوز نصف جنيه، وذلك بموقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى.

وكان مأمور قسم شرطة ثالث المحلة تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول السائق "م. ن" (35 عامًا) مصابًا بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى نحو مائة غرزة في المنطقة الخلفية أسفل الظهر، نتيجة اعتداء من أحد الركاب خلال أداء عمله.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات، حيث نجح ضباط مباحث قسم ثالث المحلة، بعد تقنين الإجراءات، في ضبط المتهم ويدعى "م. أ" (38 عامًا)، عاطل، وبحوزته الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، معللًا فعلته بتطاول السائق عليه خلال نقاش حول فرق الأجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث واستكمال التحريات اللازمة.

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