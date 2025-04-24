الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب نصف جنيه، ضبط راكب طعن سائق ميكروباص في الغربية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من ضبط راكب اعتدى على سائق سيارة ميكروباص بأداة حادة، متسببًا له في إصابات بالغة وصلت إلى مئة غرزة، إثر خلاف نشب بينهما على فارق أجرة لا يتجاوز نصف جنيه، وذلك بموقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي للأنشطة التعليمية

افتتاح وحدة الحروق بمستشفيات جامعة طنطا

وكان مأمور قسم شرطة ثالث المحلة تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول السائق "م. ن" (35 عامًا) مصابًا بطعنة نافذة في الجانب الأيمن، بالإضافة إلى نحو مائة غرزة في المنطقة الخلفية أسفل الظهر، نتيجة اعتداء من أحد الركاب خلال أداء عمله.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات، حيث نجح ضباط مباحث قسم ثالث المحلة، بعد تقنين الإجراءات، في ضبط المتهم ويدعى "م. أ" (38 عامًا)، عاطل، وبحوزته الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، معللًا فعلته بتطاول السائق عليه خلال نقاش حول فرق الأجرة.  

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث واستكمال التحريات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

افتتاح وحدة الحروق بمستشفيات جامعة طنطا

130 بحثًا علميًا في مؤتمر «نوعية طنطا» العاشر

محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي للأنشطة التعليمية

انطلاق المؤتمر الدولى لـ"نوعية طنطا" حول الذكاء الاصطناعي غدا
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كولر: الأهلي يرغب في حسم التأهل غدًا دون الوصول لركلات الترجيح

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية