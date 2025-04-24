الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه الغربية يتفقد سير العمل بمحطة الملاحية بطنطا

رئيس مياه الغربية
رئيس مياه الغربية يتفقد مراحل التنقية لمحطة مياه الشرب

تفقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية مراحل عمليات تنقية مياه الشرب بالمحطة المرشحة الملاحية بطنطا. 

بسبب نصف جنيه، ضبط راكب طعن سائق ميكروباص في الغربية

افتتاح وحدة الحروق بمستشفيات جامعة طنطا

حيث قام رئيس الشركة بمحافظة الغربية  بجولة داخل المحطة تفقد خلالها المرحلة الأولى بطاقة 1400 لتر/ثانية بالإضافة إلى توسعات المرحلة الثانية بطاقة 600 لتر/ثانية وتخدم مدينة طنطا وعدد من القرى التابعة لها.

وأكد  خلال الجولة بالالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية داخل الموقع واتباع إجراءات التشغيل القياسية لضمان تقديم مياه عالية الجودة لمواطني محافظة الغربية.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنمية وحماية الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بسبب نصف جنيه، ضبط راكب طعن سائق ميكروباص في الغربية

افتتاح وحدة الحروق بمستشفيات جامعة طنطا

130 بحثًا علميًا في مؤتمر «نوعية طنطا» العاشر

محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي للأنشطة التعليمية

ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية