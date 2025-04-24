رئيس مياه الغربية يتفقد سير العمل بمحطة الملاحية بطنطا

تفقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية مراحل عمليات تنقية مياه الشرب بالمحطة المرشحة الملاحية بطنطا.

حيث قام رئيس الشركة بمحافظة الغربية بجولة داخل المحطة تفقد خلالها المرحلة الأولى بطاقة 1400 لتر/ثانية بالإضافة إلى توسعات المرحلة الثانية بطاقة 600 لتر/ثانية وتخدم مدينة طنطا وعدد من القرى التابعة لها.

وأكد خلال الجولة بالالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية داخل الموقع واتباع إجراءات التشغيل القياسية لضمان تقديم مياه عالية الجودة لمواطني محافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنمية وحماية الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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