الدوماني: ناصر منسي مهاجم من طراز فريد وشحاتة من أفضل لاعبي الوسط

أشاد عبداللطيف الدوماني، نجم نادي الزمالك السابق، بإمكانيات ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مشددا على تألقه خلال الفترة الماضية مع الفريق الأبيض.

وقال الدوماني في تصريحات على قناة نادى الزمالك: "ناصر منسي مهاجم من طراز فريد ولم يأتي إلى الزمالك مهاجم مثله خلال الفترة الماضية فهو مهاجم يستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص وأهدافه مؤثرة مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "محمد شحاته من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر خلال الفترة الماضية ويجب أن نمنحه حقه، ويجب على بيسيرو أن يستقر على طريقة لعب وتشكيل بداية من مباراة المصري المقبلة".

وتنطلق مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من بطولة الدورى المصري الممتاز لمجموعة المنافسة على اللقب الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري قبل الجولة الثالثة

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

نظام الدوري المصري



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هم بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.



وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج في الدوري المصري

مجموعة التتويج باللقب



الأربعاء 30 أبريل

حرس الحدود ضد بيراميدز.. 5 مساءً بستاد المكس

بتروجيت ضد الأهلى.. 8 مساء بستاد الكلية الحربية



الخميس 1 مايو

سيراميكا ضد البنك الأهلى..5 مساء على ستاد هيئة قناة السويس

المصري ضد الزمالك..8 مساءً بستاد برج العرب بالإسكندرية

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