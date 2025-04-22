رئيس وزراء قطر: نسعى لوقف إطلاق النار بغزة ورفع العقوبات عن سوريا

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء في واشنطن، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب «الجزيرة»، أضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يظهر أنها لا تهتم بصفقة.

وتابع أنه وجد انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن سوريا، وأكد أن من المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل.

رفع العقوبات عن سوريا

كما قال الوزير القطري إن بلاده تعمل مع الأمريكيين والأشقاء في المنطقة لرفع العقوبات عن سوريا.

وكانت مصادر قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يلتقي بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضافت المصادر أن المحادثات ستتناول الوضع في غزة، لا سيما الوضع الإنساني، إلى جانب ملفي سوريا وإيران.

ويُعقد اللقاء في مقر الخارجية الأمريكية في ظل مساعٍ لإعادة إرساء هدنة في غزة بعد أن رفضت دولة الاحتلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستأنفت الهجمات على القطاع في 18 مارس الماضي، وفي ظل محادثات إيرانية أمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

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