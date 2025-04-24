5 تشابهات بين مسلسل آسر لباسل خياط ورشيد لـ محمد ممدوح

في الدراما العربية، قليلة هي الأعمال التي تنجح في تقديم قصة مأخوذة من الأدب العالمي بصياغة محلية تمس مشاعر الجمهور وتجعله يتفاعل معها وكأنها جزء من واقعه.

مسلسل “رشيد” الذي عُرض في رمضان 2023، ومسلسل “آسر” الذي يشد الأنظار مؤخرًا، كلاهما استلهما حبكتهما من رائعة ألكسندر دوما “الكونت دي مونت كريستو”، لكن كل بأسلوبه الخاص ورؤيته المختلفة.

ورغم اختلاف الأجواء والزمان والمكان، إلا أن هناك خيوطًا مشتركة واضحة تربط بين العملين، بداية من الظلم والانتقام، إلى الحب والخيانة والتحول الجذري في شخصية البطل.

في السطور القادمة، نستعرض خمسة أوجه تشابه لافتة بين المسلسلين.

الاقتباس الأدبي المشترك

كلا المسلسلين مستوحيان من رواية “الكونت دي مونت كريستو” لألكسندر دوما، التي تدور حول الانتقام والخيانة والتحول الجذري في شخصية البطل.

البطل المظلوم

في كل من “آسر” و”رشيد”، نجد بطلًا شابًا يُظلم في بداية القصة، ويتعرض لخيانة من أشخاص مقربين منه، مما يقلب حياته رأسًا على عقب حيث يتهم في قضية قتل ويقضي فترة طويلة في السجن لحين ظهور شخص ذو سلطة ومال في السجن يساعده.

الصداقة والخيانة

كلا المسلسلين يبرزان قيمة الصداقة في حياة البطل، لكنهما يظهران كيف يمكن أن تنقلب هذه الصداقات إلى خيانات تسببت في سقوط البطل ومعاناته وكذلك خيانة الحبيبات مثل أسماء (ريهام عبد الغفور) في مسلسل رشيد وخيانة حياة. (باميلا الكيك) في مسلسل آسر وكلتاهما خانتا البطلين وكانوا سببا في الزج بهما في السجن.

التحول من البراءة إلى القوة

كل من آسر ورشيد يبدأ كشخص بريء، محبوب من الجميع، لكنه يتحول لاحقًا إلى شخصية قوية وغامضة تسعى للانتقام واستعادة الحق.

الهوية المزدوجة والتخفي

في كلا العملين، يستخدم البطل هوية جديدة أو يعيش حياة مزدوجة ليخفي خططه عن أعدائه، ويعود لاحقًا للانتقام تحت ستار شخصيته الجديدة.

مسلسل آسر

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

مسلسل رشيد

مسلسل رشيد من بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي كضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح شقيقة محمد ممدوح في أولى تجاربها الإخراجية.

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