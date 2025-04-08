الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

قصة مسلسل آسر، تعرف عليها

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

يعرض حاليا مسلسل آسر الذي يعد أحدث عمل فني تم عرضه بمجرد انتهاء الموسم الرمضاني ويشارك به مجموعة كبيرة من النجوم.

قصة مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وشارك باسل خياط العام الماضي في بطولة مسلسل نظرة حب مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على.

وشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، سعيد سرحان".

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