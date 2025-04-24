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محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء في وفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء، فيتو

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك خلال  مشاركة  في مراسم العزاء التي أقيمت مساء اليوم بكاتدرائية سانت كاترين، وبحضور ممثلي الكنائس الكاثوليكية.

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ونعى محافظ الإسكندرية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، معربًا عن خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان وأتباع  البابا فرنسيس ومحبيه في جميع أنحاء العالم، سائلًا الله _عز وجل_ أن يتغمده بواسع رحمته.

وقال الفريق أحمد خالد أن قداسة البابا فرنسيس كان رمزًا دينيًا وإنسانيًا بارزًا وشخصية عالمية استثنائية كرّس حياته لخدمة السلام والعدالة، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم بين الأديان، مشيرًا إلى أن فقدان قداسته يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع.

جاءت مراسم العزاء بحضور المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين الكاثوليك بمصر، والمطران جورج شيحان مطران أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والمطران جان ماري شامي مطران الروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والقمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي للأقباط الكاثوليك، والمنسينيور أنطوان توفيق وكيل مطران اللاتين بمصر.

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