حيوان مفترس يهاجم 8 أشخاص في المنيا

تعرض 8 أشخاص للإصابة نتيجة هجوم حيوان مفترس يعتقد أنه "ذئب" في إحدى القرى بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

هجوم حيوان مفترس في المنيا يسفر عن إصابة 8 أشخاص

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا يفيد بإصابة هؤلاء الأشخاص من أهالي قرية تندة، حيث تعرضوا لعقر من الحيوان المفترس، على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث كانت حالاتهم تتفاوت في الخطورة.

مستشفى ملوي التخصصي

نجح الأهالي في قتل الحيوان، بينما أطلق احد أهالي القرية تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من المناطق الصحراوية المحيطة بالقرية، تخوفًا من وجود حيوانات أخرى مشابهة.

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