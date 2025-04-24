الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حيوان مفترس يهاجم 8 أشخاص في المنيا

هجوم حيوان مفترس
هجوم حيوان مفترس في المنيا يسفر عن إصابة 8 أشخاص

تعرض 8 أشخاص للإصابة نتيجة هجوم حيوان مفترس يعتقد أنه "ذئب" في إحدى القرى بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا.

 هجوم حيوان مفترس في المنيا يسفر عن إصابة 8 أشخاص

 

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا يفيد بإصابة هؤلاء الأشخاص من أهالي قرية تندة، حيث تعرضوا لعقر من الحيوان المفترس، على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث كانت حالاتهم تتفاوت في الخطورة.

مستشفى ملوي التخصصي 

نجح الأهالي في قتل الحيوان، بينما أطلق احد أهالي القرية  تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند الاقتراب من المناطق الصحراوية المحيطة بالقرية، تخوفًا من وجود حيوانات أخرى مشابهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة المنيا هجوم حيوان مفترس ملوي المنيا هجوم حيوان مفترس في المنيا مستشفى ملوى التخصصي حيوان مفترس في المنيا إصابة 8 أشخاص

مواد متعلقة

وفاءً لزوجها الراحل، محافظ المنيا يستقبل عجوزا تتبرع بأرض لبناء وحدة صحية للأهالي

انتشال جثمان طفل غرق في البحر اليوسفي بالمنيا

مصرع شاب في حادث سير على طريق الصعيد الزراعي بالمنيا

ضبط سيارة "بيك أب" تحمل 28 عاملا في المنيا

هربا من الحر إلى الموت، غرق أب ونجله في البحر اليوسفي بالمنيا

إخماد حريق داخل أشجار نخيل بمستشفى الأمراض الجلدية بالمنيا

شون وصوامع المنيا تستقبل 25845 طنًا من القمح ضمن موسم حصاد 2025

بالأرقام، تعرف على كميات القمح المُوردة لشون المنيا (صور)
ads

الأكثر قراءة

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

أحمد الشرع يبلغ ترامب رغبته في الانضمام إلى اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بلبن تعلن إعادة فتح جميع الفروع والمصانع

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فى القاهرة والمحافظات

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ماذا يحدث حال انتهاء لقاء الإياب في نصف نهائي دوري الأبطال بالتعادل السلبي؟

خدمات

المزيد

وصل كام..اخر تطورات سعر طن النحاس اليوم الخميس

التوقيت الصيفي 2025، بنك مصر يعلن تعطل خدماته 3 ساعات لتحديث الأنظمة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

البتلو تبدأ من 350 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية