1580 طالبا يؤدون امتحانات النقل بالثانوي الأزهري في الوادي الجديد السبت

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، كافة الاستعدادات لانطلاق أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين اللجان عقب وصول أوراق الأسئلة للمعاهد.

وقال الدكتور مجدي بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن 968 طالبا وفتاة بالصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي يؤدون يوم السبت المقبل امتحانات نهاية العام فيما يؤدي 612 طالبا وفتاة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بقسميه العلمي والأدبي، امتحان نهاية العام الدراسي الحالي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديثه لـ «ڤيتو»، إلى أن هناك توجيهات بضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، وضرورة التزام رؤساء اللجان بتحقيق الإنضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان وجاهزية غرفة عمليات المنطقة الرئيسية، للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ.

يذكر أن الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن جدول امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية (النقل والشهادات) للعام الدراسي 2024/ 2025م. تبدأ اختبارات مراحل النقل باختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 26 أبريل 2025م، وتنتهي في 12 مايو 2025م باختبارات الصفين الأول والثاني الإعدادي. أما اختبارات الشهادة الإعدادية، فتبدأ الأربعاء الموافق 14 مايو 2025م، وتنتهي الأربعاء 21 مايو 2025م. وتبدأ اختبارات نهاية العام للشهادة الثانوية، باختبارات القسم العلمي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025م، وتنتهي الخميس الموافق 10 يوليو متضمنة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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